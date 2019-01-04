Житель Волжского сделал из своей квартиры наркопритон





В Волжском полицейские задержали 41-летнего местного жителя. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчина подозревается в организации притона. Волжанин за деньги сдавал квартиру, зная, что в ней будут изготавливать и употреблять наркотики. В ходе осмотра жилища полицейские изъяли шприц с веществом, которое согласно заключению специалистов-криминалистов, является ацетилированным опиумом.

Теперь владельцу наркопритона грозит до 4 лет тюрьмы.



