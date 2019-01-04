В Волжском под колесами машины погибла молодая женщина

Происшествия 04.01.2019 09:29
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04.01.2019 09:29
Накануне в Волжском погибла 32-летняя женщина. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла около четырех часов дня. По предварительной информации, 35-летний волжанин, управляя автомобилем «ВАЗ-21124», двигаясь по ул. Ленинская в сторону ул. Больничная, напротив световой опоры №1/14 по ул. Ленинская совершил наезд на 32-летнюю пешехода Женщина переходила дорогу справа налево по ходу движения транспортного средства в зоне действия нерегулируемого перекрестка. Волжанка от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой медицинской помощи.
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