Общество
ул. Богунская, 16

В Волгограде первые дни мусорной реформы обернулись полным «свинством»

Общество 03.01.2019 13:20
2489 20
03.01.2019 13:20



На третий день после наступления нового года волгоградцы сполна ощутили на себе «прелести» мусорной реформы.

ул. Богунская, 16

Горожане требуют пояснений у мусорного оператора: за что они теперь должны платить в несколько раз больше – чтобы наблюдать такие картины? 

ул. Ватутина, 17а
3января13:20
ул. Ватутина, 17а

Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Центрального районов Волгограда, им не довелось увидеть, как опустошаются мусорные баки – наоборот, отходов становится все больше, учитывая еще и праздничные дни. 

ул. Генерала Глушко, 3
3января13:20
ул. Генерала Глушко, 3

«Мы слышали, что регоператор закупил новые контейнеры, новую суперсовременную технику. Хотим узнать – так где же все это? Как стояли у нас во дворах ржавые баки, так и стоят. И мусоровозов мы никаких не видели. Такое ощущение, что про нас просто забыли! Если так пойдет и дальше, до окончания праздников мы просто зароемся в мусоре! Понятно, что мы встречали год свиньи, однако это не значит, что по отношению к нам регоператор проявит такое свинство!», - возмущаются горожане. 

ул. Жолудева, 18
3января13:20
ул. Жолудева, 18


ул. Кибальчича, 19
3января13:20
ул. Кибальчича, 19


ул. Коммунаров, 19
3января13:20
ул. Коммунаров, 19


ул. Былинная
3января13:20
ул. Былинная


пер. Демократический, 4
3января13:20
пер. Демократический, 4


пер. Ногина, 45
3января13:20
пер. Ногина, 45


ул. Салтыкова-Щедрина, 29
3января13:20
ул. Салтыкова-Щедрина, 29


ул. Тарифная, 5
3января13:20
ул. Тарифная, 5


ул. Созидательская
3января13:20
ул. Созидательская


ул. Хрустальная
3января13:20
ул. Хрустальная


ул. Штеменко, 31
3января13:20
ул. Штеменко, 31


Ул. Штеменко двор домов №4,6, 8 и 10
3января13:20
Ул. Штеменко двор домов №4,6, 8 и 10


ул. Гуртьева
3января13:20
ул. Гуртьева

Журналисты ИА «Высота 102» проехали по названным горожанами адресам и убедились, что волгоградцы не зря выражали обеспокоенность в связи с заваленными мусорками. Причем ситуация везде практически одинаковая – что во дворах многоквартирных домов, что в частном секторе. При этом некоторые из волгоградцев рассказали журналистам, что не могут дозвониться на горячую линию, открытую регоператором, чтобы пожаловаться на переполненные контейнеры  - на звонки никто не отвечает. 

ул. 39-ой Гвардейской, 27
3января13:20
ул. 39-ой Гвардейской, 27


ул. Новороссийской, 11
3января13:20
ул. Новороссийской, 11


ул. Менделеева
3января13:20
ул. Менделеева


ул. Чуйкова, 55
3января13:20
ул. Чуйкова, 55

Правда, в Волжском картина несколько другая. Причем ситуация в новой и старой частях города отличается. Например, в старом центре, не таком густонаселенном, как новая часть,  практически полностью заменены мусорные контейнеры на новые, пластиковые.  Местные жители видели, что мусоровозы пошли по дворам города еще 1 января. Поэтому  сейчас все выглядит достаточно прилично. А вот в новой части Волжского далеко не везде появились новые контейнеры. В некоторых дворах  уже образовались целые горы из пакетов с мусором.
Волжский, ул. Горького, 34
3января13:20
Волжский, ул. Горького, 34



Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 44
3января13:20
Волжский, ул. 19-го Партсъезда, 44


Волжский, ул. Мира, 54
3января13:20
Волжский, ул. Мира, 54

Напомним, с 1 января 2019 года в качестве регоператора в сфере обращения с ТКО приступило ООО «Управление отходами – Волгоград». Жители Волгоградской области должны будут оплачивать услугу по вывозу отходов в размере 114,92 рубля с человека в многоквартирных домах  113,25 рублей с человека в частном секторе. 

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