







На третий день после наступления нового года волгоградцы сполна ощутили на себе «прелести» мусорной реформы.









Горожане требуют пояснений у мусорного оператора: за что они теперь должны платить в несколько раз больше – чтобы наблюдать такие картины?









Как рассказали ИА «Высота 102» жители Краснооктябрьского, Тракторозаводского, Центрального районов Волгограда, им не довелось увидеть, как опустошаются мусорные баки – наоборот, отходов становится все больше, учитывая еще и праздничные дни.









«Мы слышали, что регоператор закупил новые контейнеры, новую суперсовременную технику. Хотим узнать – так где же все это? Как стояли у нас во дворах ржавые баки, так и стоят. И мусоровозов мы никаких не видели. Такое ощущение, что про нас просто забыли! Если так пойдет и дальше, до окончания праздников мы просто зароемся в мусоре! Понятно, что мы встречали год свиньи, однако это не значит, что по отношению к нам регоператор проявит такое свинство!», - возмущаются горожане.









































































































Журналисты ИА «Высота 102» проехали по названным горожанами адресам и убедились, что волгоградцы не зря выражали обеспокоенность в связи с заваленными мусорками. Причем ситуация везде практически одинаковая – что во дворах многоквартирных домов, что в частном секторе. При этом некоторые из волгоградцев рассказали журналистам, что не могут дозвониться на горячую линию, открытую регоператором, чтобы пожаловаться на переполненные контейнеры - на звонки никто не отвечает.

































Правда, в Волжском картина несколько другая. Причем ситуация в новой и старой частях города отличается. Например, в старом центре, не таком густонаселенном, как новая часть, практически полностью заменены мусорные контейнеры на новые, пластиковые. Местные жители видели, что мусоровозы пошли по дворам города еще 1 января. Поэтому сейчас все выглядит достаточно прилично. А вот в новой части Волжского далеко не везде появились новые контейнеры. В некоторых дворах уже образовались целые горы из пакетов с мусором.

























Напомним, с 1 января 2019 года в качестве регоператора в сфере обращения с ТКО приступило ООО «Управление отходами – Волгоград». Жители Волгоградской области должны будут оплачивать услугу по вывозу отходов в размере 114,92 рубля с человека в многоквартирных домах 113,25 рублей с человека в частном секторе.



