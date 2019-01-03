В Волгоградской области женщина ранила сожителя ножом сразу же после наступления 2019 года





46-летний житель Котовского района Волгоградской области с ножевыми ранами попал в больницу сразу же после наступления нового года. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, мужчину ударила ножом его ранее судимая сожительница. Ранения потерпевший получил в левую сторону груди.

По предварительным данным, преступление произошло в состоянии алкогольного опьянения, в новогоднюю ночь - через пять минут после окончания боя курантов.



