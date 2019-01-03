В Волгограде рухнувшее дерево повредило микроавтобус из Ставрополя





Рухнувшее дерево помяло припаркованную «ГАЗель» в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в переулке Демократический около дома №8. Хотя ствол упавшего дерева не задел машину, от веток микроавтобус все-таки получил повреждения. «ГАЗель» имеет госномера Ставропольского края.









Между тем, и в Волгограде, и в Волжском – это не единственное происшествие с упавшими деревьями. С одной стороны, многим деревьям уже не один десяток лет. С другой стороны, из-за перепадов температуры на ветках начал скапливаться мокрый снег, тяжести которого деревья не выдерживают.



