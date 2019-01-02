Происшествия

В Волгоградской области пешеход пострадал от зимней забавы

Происшествия 02.01.2019 10:06
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02.01.2019 10:06


В рабочем поселке Городище 41-летний пешеход пострадал от буксировочного троса. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне днем  50-летний водитель, управляя автомашиной «Сан Йон Кайрон», около дома №3 по ул. Набережная, закрепил с помощью буксировочного троса тюбинг - средство для катания по снегу, который при движении занесло и он совершил касательное столкновение с пешеходом – 41-летним мужчиной. В результате столкновения пешеход обратился за медицинской помощью, врачи диагностировали у него переломом ключицы. 

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