Политика

Волгоградские цицероны: ТОП-10 пламенных речей

Политика 01.01.2019 11:07
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01.01.2019 11:07







Волгоградские политики, общественники, силовики подарили СМИ в 2018 году немало ярких речей. Кто-то эмоционально отстаивал свои политические убеждения, кто-то призывал своих коллег к совести, другие критиковали и даже нападали в словесном поединке на своих оппонентов. "Высота 102" представляет ТОП-10 пламенных речей известных волгоградцев.

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