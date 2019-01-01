Волгоградские цицероны: ТОП-10 пламенных речей

Политика 01.01.2019 11:07
3442 0
01.01.2019 11:07
Волгоградские политики, общественники, силовики подарили СМИ в 2018 году немало ярких речей. Кто-то эмоционально отстаивал свои политические убеждения, кто-то призывал своих коллег к совести, другие критиковали и даже нападали в словесном поединке на своих оппонентов. "Высота 102" представляет ТОП-10 пламенных речей известных волгоградцев.
Реклама
Популярное по теме
12.12.2018 16:20
15052 12
20.12.2018 11:59
11025 7
18.12.2018 15:05
9964 11
Волгоградских единороссов «из-под палки» отправляют учиться в Высшую партийную школу26.12.2018 16:00
Депутат Госдумы от Волгоградской области Плотников знает, как поднять рейтинг «Единой России»26.12.2018 14:56
В Волгограде единороссы назвали дату досрочного сложения полномочий регионального лидера партии26.12.2018 12:15
Мэрия Волгограда ищет таланты для включения в кадровый резерв24.12.2018 11:15
В Волгограде на Мамаевом кургане хотят установить памятник Сталину22.12.2018 15:08
25 лет Волгоградской облдуме: награды нашли своих героев (ФОТОРЕПОРТАЖ)21.12.2018 17:14
Депутата Госдумы от КПРФ Арефьева потеряли в Волгограде21.12.2018 10:57
В Волгоградской облдуме взяли паузу с утверждением новой нарезки избирательных округов21.12.2018 10:04
Лидер обкома КПРФ отвергла «ухаживания» двух депутатов Волгоградской гордумы20.12.2018 15:31
Размножение коммунистов через 9 месяцев в Волгоградской облдуме под угрозой20.12.2018 14:34
В Волгограде лидер обкома боится называть кандидата в губернаторы от КПРФ20.12.2018 11:59
Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию20.12.2018 09:49
Спикеру гордумы Волгограда разрешат остаться "голубем мира"18.12.2018 15:05
«Волонтер Путина» покидает кресло председателя комитета молодежной политики в Волгограде12.12.2018 17:51
К выборам в Волгоградскую облдуму-2019 по-новому нарезают избирательные округа12.12.2018 16:20
Реклама