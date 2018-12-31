Центр Волгограда окружили «кольцом безопасности» в преддверии встречи Нового года





Пока жители Волгограда «раскачиваются» и готовятся встретить Новый 2019-й год, сотрудники МВД и органов госбезопасности делают свою работу. Как сообщает ИА «Высота 102», площадь Павших борцов в центре Волгограда окружили специальными ограждениями, выставили наряды ДПС и пригнали тяжелые машины коммунальных служб, которые перекрывают проезды к месту народных гуляний.









Праздничная интерактивная программа «Лаборатория Новогодних чудес» начнется на площади Павших борцов сегодня в полночь и завершится уже в новом 2019 году в 3 часа утра. По информации мэрии, волгоградцев, решивших встретить Новый год у главной елки города, ждут концерт, конкурсы, световое шоу, дискотека, праздничный фейерверк и множество сюрпризов.





В 23.55 на площади Павших борцов начнется трансляция новогодней речи Президента РФ и боя курантов на Спасской башне, а сразу после этого «зажгут» волгоградские артисты – группа «Фреш», шоу-группа «Жасмин», экстрим – шоу «JAST NAME» и «Бест Джем», не обойдется праздник без Деда Мороза и Снегурочки. Главными героями «Лаборатории Новогодних чудес» будут профессор Морозов, изобретатель праздничного волшебства и робот «Снежана-2019». С их помощью участники праздничного вечера получат возможность совершить путешествие во времени. Ярким событием ночи станет световое шоу , которое в 02.00 завершит праздничный фейерверк, после чего на площади начнется новогодняя дискотека.

