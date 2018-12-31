Общество 31.12.2018 15:57
443 0
31.12.2018 15:57
Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Магнитогорске. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщили сегодня в администрации региона.
В телеграмме, направленной губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, губернатор Волгоградской области передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.
Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился сегодня утром, 31 декабря. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа. По предварительным данным, погибли четыре человека, судьба более 60 жильцов подъезда неизвестна. СК России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57315 53
16.12.2018 12:32
31711 0
29.12.2018 16:32
26978 2
Центр Волгограда окружили «кольцом безопасности» в преддверии встречи Нового года31.12.2018 16:01
Волгоградский трамвай снялся в кино и вернулся на рельсы31.12.2018 13:24
Волгоградский губернатор провел предновогодний «разбор полетов»31.12.2018 12:15
В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКР31.12.2018 12:12
Жители Волгограда в едином порыве прочитали новогодние стихи31.12.2018 11:00
Селяне Волгоградской области снова ставят на свинок31.12.2018 09:21
В Волгограде за сутки до нового года ожидается снегопад30.12.2018 19:19
"Вислоухое чудо": новогоднее желание юной волгоградки исполнила депутат Госдумы30.12.2018 19:17
Елка из супермаркета или леса: волгоградцы назвали «за» и «против»30.12.2018 10:27
В Волгограде назначен новый начальник полиции30.12.2018 10:13
Содержание «Волгоград Арены» обойдется в 2019 году почти в четверть миллиарда рублей30.12.2018 10:08
Волгоградцы поделились кусочком счастья30.12.2018 07:47
Президент освободил от должности прокурора Москвы29.12.2018 16:32
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги года29.12.2018 14:32
Реклама