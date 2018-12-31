Общество

Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске

Общество 31.12.2018 15:57
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31.12.2018 15:57


Глава Волгоградской области Андрей Бочаров выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией, вызванной частичным обрушением многоэтажного жилого дома в Магнитогорске. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сообщили сегодня в администрации региона.
В телеграмме, направленной губернатору Челябинской области Борису Дубровскому, губернатор Волгоградской области передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Также глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой трагедии.
Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился сегодня утром, 31 декабря. По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв газа. По предварительным данным, погибли четыре человека, судьба более 60 жильцов подъезда неизвестна. СК России возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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