В Волгограде авария у ЦПКиО парализовала движение троллейбусов

Происшествия 30.12.2018 20:00
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30.12.2018 20:00
Из-за ДТП на пересечении проспекта Ленина и улицы Глазкова образовалась пробка и приостановлено движение троллейбусов в сторону Краснооктябрьского района Волгограда, сообщает ИА «Высота 102». Пассажиры троллейбусов смогли пересесть в скоростной трамвай с сохранением действия билетов на проезд. Авария произошла в результате столкновения двух иномарок. Одна машина лишилась передней левой двери. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС. Пострадавших нет.
По состоянию на 20.20 движение троллейбусов восстановлено.
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