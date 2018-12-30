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Происшествия 30.12.2018 14:48
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30.12.2018 14:48
В Береславской участковой больнице Калачевского района Волгоградской области из-за порыва трубы находящихся здесь на лечении пациенты перевезли в другие социальные и медицинские учреждения. Как сообщили ИА «Высота 102» жители Береславки, по предварительным данным, прохудилась труба с горячей водой. Находиться в больнице, где также располагаются койки сестринского ухода, было невозможно. В ГУ МЧС подтвердили, что инцидент имел место быть накануне вечером. Пациентов больницы перевозили в том числе и на машинах МЧС. Сейчас на месте происшествия работают коммунальные службы, они меняют вышедший из строя участок трубы.
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