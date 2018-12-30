Общество

"Вислоухое чудо": новогоднее желание юной волгоградки исполнила депутат Госдумы

Общество 30.12.2018 19:17
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30.12.2018 19:17

Заветный подарок вручила школьнице из Волгограда, Еве Подъячей, депутат Госдумы от Волгоградской области Анна Кувычко. Девочка мечтала о котенке и о своем желании она рассказала в письме Деду Морозу. Котенка породы шотландской вислоухой привезла в дом, где живет Ева, Анна Александровна. 

Новый год по традиции депутат Госдумы от Волгоградской области будет встречать в Волгограде, в кругу семьи.  И не только Ева получила подарок от Анны Кувычко. Депутат Госдумы поблагодарила и сотрудников приемной партии «Единой России», которая была признана одной из лучших в России. Как депутат Госдумы от Волгоградской области оценивает работу нижней палаты российского парламента, какие тяжелые решения ей пришлось принимать и что ждать жителям Волгоградской области в будущем году – в видеорепортаже корреспондентов ИА «Высота 102», которые провели с Анной Кувычко часть предпраздничного дня.  



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