В Волгоградской области главу стройфирмы судят за уклонение от уплаты 100 млн рублей налогов

Расследования 29.12.2018 14:41
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29.12.2018 14:41
Директора строительной организации будут судить по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Оксану Черединину. Речь идет о не уплаченном НДС на сумму почти в 100 миллионов рублей. По версии следствия, обвиняемый в период с 2014 по 2015 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в декларации заведомо ложных сведений о привлечении к выполнению субподрядных работ двух юридических лиц. На самом деле работы выполнялись физическими лицами, без включения в их стоимость НДС. Вину в инкриминируемом деянии коммерсант не признает. В случае, если вина будет доказана, директору строительной фирмы грозит до 6 лет лишения свободы. Сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокуратурой региона в Волжский городской суд Волгоградской области для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование велось СУ СК России по Волгоградской области.
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