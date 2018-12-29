Общество

В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу

Общество 29.12.2018 15:36
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29.12.2018 15:36


Капительный ремонт кровли казармы управления Росгвардии по Волгоградской области запланирован на весну 2019 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работы начнутся в апреле на улице Глубокоовражная и завершатся не позднее 15 июня. Начальная (максимальная) цена госконтракта - более 1,1 миллиона рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Примечательно, что подрядчику, который будет выбран по итогам электронного аукциона, запрещается привлекать на работу по ремонту кровли иностранцев, у которых есть проблемы с миграционным законодательством. Если кровлю все же будут чинить легальные иностранные специалисты, то должен быть обеспечен обязательный контроль допуска их на объект.

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