В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу





Капительный ремонт кровли казармы управления Росгвардии по Волгоградской области запланирован на весну 2019 года. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, работы начнутся в апреле на улице Глубокоовражная и завершатся не позднее 15 июня. Начальная (максимальная) цена госконтракта - более 1,1 миллиона рублей. Деньги будут выделены из федерального бюджета. Примечательно, что подрядчику, который будет выбран по итогам электронного аукциона, запрещается привлекать на работу по ремонту кровли иностранцев, у которых есть проблемы с миграционным законодательством. Если кровлю все же будут чинить легальные иностранные специалисты, то должен быть обеспечен обязательный контроль допуска их на объект.



