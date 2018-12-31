С Новым годом! Волгоград встречает праздник

Общество 31.12.2018 22:01
3612 0
31.12.2018 22:01
«С Новым годом!» - жители Волгоградской области адресуют эти поздравления родным, близким, друзьям, коллегам и соседям. Заветные желания, приятные подарки, шампанское под бой курантов, салат оливье и «Ирония судьбы, или с легким паром» - пусть будет как всегда, только еще лучше. С Новым годом!
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57327 53
16.12.2018 12:32
31714 0
29.12.2018 16:32
27067 2
Центр Волгограда окружили «кольцом безопасности» в преддверии встречи Нового года31.12.2018 16:01
Губернатор Волгоградской области выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске31.12.2018 15:57
Волгоградский трамвай снялся в кино и вернулся на рельсы31.12.2018 13:24
Волгоградский губернатор провел предновогодний «разбор полетов»31.12.2018 12:15
В Волгоградской области сменился руководитель СУ СКР31.12.2018 12:12
Жители Волгограда в едином порыве прочитали новогодние стихи31.12.2018 11:00
Селяне Волгоградской области снова ставят на свинок31.12.2018 09:21
В Волгограде за сутки до нового года ожидается снегопад30.12.2018 19:19
"Вислоухое чудо": новогоднее желание юной волгоградки исполнила депутат Госдумы30.12.2018 19:17
Елка из супермаркета или леса: волгоградцы назвали «за» и «против»30.12.2018 10:27
В Волгограде назначен новый начальник полиции30.12.2018 10:13
Содержание «Волгоград Арены» обойдется в 2019 году почти в четверть миллиарда рублей30.12.2018 10:08
Волгоградцы поделились кусочком счастья30.12.2018 07:47
Президент освободил от должности прокурора Москвы29.12.2018 16:32
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Реклама