Здравоохранение

На реконструкцию Волгоградского онкодиспансера выделено 1,8 миллиарда рублей

Здравоохранение 29.12.2018 13:26
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29.12.2018 13:26


Для Волгоградского областного клинического онкологического диспансера будет построено новое здание, в котором разместится лечебно-консультационный центр, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на RosTender.info.
Из областного бюджета на эти цели выделено 1,8 млрд рублей. Как ожидается, новое здание на территории действующего диспансера на улице Землячки в Волгограде  будет введено в строй через три года.
Уже объявлен тендер по выбору подрядчика для возведения корпуса. Заявки от участников принимаются до 18 января, а 24 января планируется подвести итоги тендера. Заказчиком выступает Управление капстроительства области.
Как сообщалось ранее, Волгоградская область вошла в число пилотных регионов, где будут созданы онкологические центры с подразделениями в районах. По поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, подготовлена программа переоснащения Волгоградского онкодиспансера.

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