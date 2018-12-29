Более 20 килограммов контрафактной икры изъяли волгоградские полицейские за два дня рейдов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, «икра красного цвета» продавалась в торговых павильонах на рынках Центрального и Дзержинского районов Волгограда. На этикетках каждой банки имелись надписи о том, что содержимое - икра лососевых видов рыб, при этом маркировки и соответствующих документов на продукцию оперативники не обнаружили.
Происшествия 29.12.2018 11:14
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29.12.2018 11:14
Более 20 килограммов контрафактной икры изъяли волгоградские полицейские за два дня рейдов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, «икра красного цвета» продавалась в торговых павильонах на рынках Центрального и Дзержинского районов Волгограда. На этикетках каждой банки имелись надписи о том, что содержимое - икра лососевых видов рыб, при этом маркировки и соответствующих документов на продукцию оперативники не обнаружили.
Более 20 килограммов контрафактной икры изъяли волгоградские полицейские за два дня рейдов. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, «икра красного цвета» продавалась в торговых павильонах на рынках Центрального и Дзержинского районов Волгограда. На этикетках каждой банки имелись надписи о том, что содержимое - икра лососевых видов рыб, при этом маркировки и соответствующих документов на продукцию оперативники не обнаружили.
Сейчас продукция направлена на исследование, которое позволит определить происхождение «сомнительного деликатеса».
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