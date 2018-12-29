«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре Волгограда





По итогам народного голосования новый парк в пойме реки Царица получил название «Царицынский». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе мэрии, всего в конкурсе приняли участие несколько тысяч человек. Этот вариант, по мнению участников голосования, не только связан с протекающей здесь рекой Царица, но и отражает историю города.

Напомним, комплексное благоустройство заброшенной территории поймы началось в 2014 году с реконструкции ДЮЦа. Еще один импульс к развитию территория получила в 2017 году после открытия интерактивного музея «Россия. Моя история», рядом с которым построена зона отдыха с детской игровой площадкой, фонтаном, парковой мебелью и прогулочными дорожками. В этом году был реконструирован сквер около парохода «Гаситель», левый склон поймы реки Царицы и сквер имени Пушкина.



