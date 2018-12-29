



В предстоящие праздничные выходные в неотложных кабинетах поликлиник пациентов будут принимать с 9.00 до 12.00, обслуживание вызовов на дом продлится до 15.00, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области. По информации ведомства, травмпункты региона будут работать в круглосуточном режиме. Так же - в усиленном круглосуточном режиме будут функционировать все больницы городов и муниципальных районов Волгоградской области, а также станции скорой медицинской помощи. На особый порядок работы перейдут и фельдшерско-акушерские пункты.

В Волгограде в вечернее и ночное время неотложная стоматологическая помощь будет оказываться в отделении челюстно-лицевой хирургии ГУЗ «Городская клиническая больница № 1», в Волжском — в ГУЗ «Городская клиническая больница № 1 им. С.З. Фишера». Дежурные врачи для оказания неотложной помощи будут работать в стоматологических поликлиниках региона с 9-00 до 15-00.

Также в период новогодних каникул в регионе организована круглосуточная специализированная хирургическая помощь для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — дежурный врач Центра медицины катастроф круглосуточно будет держать связь с фельдшерами скорой помощи по вопросам неотложной кардиологии и проводить телемедицинские консультации.



