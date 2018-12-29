Экономика 29.12.2018 09:59
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29.12.2018 09:59
Цена на электроэнергию в течение 2019 года будет повышаться в Волгоградской области дважды - с 1 января и с 1 июля. Как сообщает ИА "Высота 102", в среднем стоимость 1 кВтч для населения за год вырастет на 15 копеек. Соответствующее решение принято в комитете тарифного регулирования Волгоградской области.
Напомним, что в настоящее время тариф для проживающих в многоквартирных домах составляет 4,17 руб. с учетом НДС. С 1 января он увеличится до 4,22 руб., а с 1 июля - до 4,32 руб. В домах, оборудованным электроплитами, стоимость электроэнергии вырастет на 11 копеек. Сейчас тариф составляет 2,92 руб. за кВтч с учетом НДС. С 1 января цена поднимется до 2,96 руб., а с 1 июля - до 3,03 рубля за кВтч.
Жители сельских населенных пунктов будут платить так же, как и проживающие в домах с электроплитами. Аналогичный тариф установлен и для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан.
Напомним, в 2019 году тарифы на услуги ЖКХ будут повышаться дважды из-за повышения ставки НДС с 18 до 20%. Согласно двухэтапному повышению тарифов, за год они вырастут в общей сложности на 4,1 %. С 1 января будущего года в Волгоградской области также увеличится плата за капремонт многоквартирных домов с 5,9 рубля до 6,13 рубля за один квадратный метр в месяц.
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