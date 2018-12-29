Общество

Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять лет

Общество 29.12.2018 12:34
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29.12.2018 12:34


Сегодня - 29 декабря -  ровно пять лет после трагедии на Центральном железнодорожном вокзале Волгограда. В результате теракта на входе в здание погибли 18 человек. Взрывное устройство в действие привел смертник. У мемориального знака, установленного в память о жертвах теракта, состоялась памятная акция, в которой приняли участие и депутаты областной и городской дум, и представители администрации города и региона. Горожане приносят сюда цветы и свечи, сообщает ИА "Высота 102".


Напомним, в 2013 году в Волгограде произошли три теракта: в октябре террористка-смертница подорвалась в пассажирском автобусе. Два взрыва прогремели в городе под новый год: 29 декабря произошел теракт у входа в железнодорожный вокзал города и на следующий день, 30 декабря, смертник подорвал себя в переполненном троллейбусе в час-пик. Жертвами терактов стали 42 человека, более 100 были ранены.



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