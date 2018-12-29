Трудно поверить: после теракта в здании ЖД-вокзала Волгограда прошло пять лет

Общество 29.12.2018 12:34
2581 0
29.12.2018 12:34
Сегодня - 29 декабря - ровно пять лет после трагедии на Центральном железнодорожном вокзале Волгограда. В результате теракта на входе в здание погибли 18 человек. Взрывное устройство в действие привел смертник. У мемориального знака, установленного в память о жертвах теракта, состоялась памятная акция, в которой приняли участие и депутаты областной и городской дум, и представители администрации города и региона. Горожане приносят сюда цветы и свечи, сообщает ИА "Высота 102".
Напомним, в 2013 году в Волгограде произошли три теракта: в октябре террористка-смертница подорвалась в пассажирском автобусе. Два взрыва прогремели в городе под новый год: 29 декабря произошел теракт у входа в железнодорожный вокзал города и на следующий день, 30 декабря, смертник подорвал себя в переполненном троллейбусе в час-пик. Жертвами терактов стали 42 человека, более 100 были ранены.
Реклама
Популярное по теме
23.12.2018 18:24
57049 53
16.12.2018 12:32
31594 0
01.12.2018 17:48
23045 0
В Волгограде в казарме росгвардейцев в новом году починят крышу29.12.2018 15:36
Волгоградские полицейские задорно подвели итоги года29.12.2018 14:32
«Мы три года ждали торжества справедливости!»: жители Волжского больше не будут платить за несуществующую услугу29.12.2018 11:28
В Волгограде вспоминают политика с большой буквы – Алевтину Апарину29.12.2018 11:17
Волгоградскую митрополию возглавит епископ Феодор: митрополит Герман ушел на покой29.12.2018 11:16
«Царицынский»: горожане дали имя новому парку в центре Волгограда29.12.2018 10:01
Волгограду не хватает праздничного света28.12.2018 17:25
В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказка28.12.2018 16:22
В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвой28.12.2018 15:42
Улицы Волгограда сковали предновогодние пробки28.12.2018 15:28
По югу Волгограда проедет новогодний трамвай желаний28.12.2018 14:51
Центробанк РФ через суд ликвидировал автоломбард на юге Волгограда28.12.2018 13:39
Жители Волгограда завалили почту письмами Деду Морозу28.12.2018 10:40
Стадион «Волгоград Арена» пропылесосят и отмоют за 118 миллионов рублей28.12.2018 10:24
Волгоградские налоговики одарили подшефный детский дом новогодними подарками28.12.2018 09:18
Реклама