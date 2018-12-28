Экология

Волгоградец самовольно перекрыл доступ к Волго-Донскому судоходному каналу

Экология 28.12.2018 17:21
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28.12.2018 17:21


Устранены препятствия к свободному доступу людей к водному объекту общего пользования - акватории Волго-Донского судоходного канала в Светлоярском районе области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушения требований действующего законодательства были выявлены в ноябре 2017 года в ходе рейдовых мероприятий. Так, установлено, что некий гражданин установил ограждение, препятствующее свободному доступу к водному объекту. Это послужило основанием для обращения надзорного ведомства в Светлоярский районный суд. Исковые требования Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора были удовлетворены. Сообщается, что гражданин исполнил решение суда и демонтировал ограждение.

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