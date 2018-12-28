В Волгограде на площади Павших Борцов поселилась новогодняя сказка





До нового года считанные дни, а на площади Павших Борцов Волгограда уже праздник. Различные фотозоны, резиденция самого Деда Мороза , праздничный паровоз, горка и, конечно красавица елка.





Самые яркие кадры праздничного настроения в фоторепортаже информагентства - «Высота 102».

















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