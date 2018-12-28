Общество

В двух храмах Волгограда верующие встретят Новый год молитвой

Общество 28.12.2018 15:42
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28.12.2018 15:42


Ночные богослужения в ночь с 31 декабря на 1 января в Волгограде пройдут в двух храмах. Как сообщили ИА "Высота 102 в Волгоградской епархии, в новогоднюю ночь будут открыты храм преподобного Сергия Радонежского, который находится на ул. Ткачева, и подворье Свято-Вознесенского Дубовского женского монастыря при храме Иоанна Предтечи на Центральной набережной. 
"Никакого сакрального смысла мы в эту дату не вкладываем, — пояснил благочинный Центрального округа протоиерей Олег Кириченко. – Это просто смена года в календаре и повод вспомнить, что было хорошего и плохого в прошедший период, покаяться перед Богом и попросить благословения на будущий год. Этим целям служит новогодний молебен, та же логика и в новогодних ночных службах, к тому же есть много одиноких людей, и зачем сидеть у телевизора, когда можно пойти в храм помолиться, это всегда лучше".
На монастырском подворье богослужение начнется в 23:00 и будет включать вечерню, утреню, часы, Божественную Литургию и новогодний молебен. Также прозвучит заупокойная ектения по воинам – участникам новогоднего штурма Грозного в 1994-1995 годах.
В храме Сергия Радонежского служба начнется в 23:40 и будет включать часы и Божественную Литургию, которую совершит епископ Городищенский Феоктист. После богослужения пройдет чаепитие.

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