Общество

Селяне Волгоградской области снова ставят на свинок

Общество 31.12.2018 09:21
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31.12.2018 09:21


Хряк Борис и свинка Броня  - символы будущего, 2019 года, в фермерском хозяйстве Владимира Самарина – лишь малая часть огромного поголовья, которое вольно пасется и  сытно кормится на подворье в хуторе Малые Озерки Иловлинского района Волгоградской области. Несколько лет назад  свиней держали здесь почти в каждом дворе, пока выращенных потом и кровью животных не забили и не  сожгли скопом в поле по подозрению в АЧС на глазах у рыдающих хуторян. Как оправились селяне после такого удара, чем они живут, на кого надеются, чего ждут в новом году  – в видеорепортаже ИА «Высота 102». 



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