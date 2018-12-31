Селяне Волгоградской области снова ставят на свинок

Общество 31.12.2018 09:21
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31.12.2018 09:21
Хряк Борис и свинка Броня - символы будущего, 2019 года, в фермерском хозяйстве Владимира Самарина – лишь малая часть огромного поголовья, которое вольно пасется и сытно кормится на подворье в хуторе Малые Озерки Иловлинского района Волгоградской области. Несколько лет назад свиней держали здесь почти в каждом дворе, пока выращенных потом и кровью животных не забили и не сожгли скопом в поле по подозрению в АЧС на глазах у рыдающих хуторян. Как оправились селяне после такого удара, чем они живут, на кого надеются, чего ждут в новом году – в видеорепортаже ИА «Высота 102».
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