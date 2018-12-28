По югу Волгограда проедет новогодний трамвай желаний

Общество 28.12.2018 14:51
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28.12.2018 14:51
Сегодня в Красноармейском районе Волгограда с 16.00 до 18.00 пройдет акция «Новогодний трамвай желаний». По маршруту №11 на юге Волгограда будет курсировать специально оформленный трамвай. Пассажиров с наступающими праздниками поздравит Дед Мороз, Снегурочка и их новогодняя свита, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города.
Предновогоднее настроение в пути помогут создавать веселые песни, конкурсы и стихи, которые все желающие смогут рассказать Деду Морозу. Для совсем юных пассажиров Дед Мороз и другие сказочные персонажи подготовили сладкие подарки. Внутри салона необычного трамвая подготовлена фотозона, где все желающие смогут сделать памятное фото. Организаторы акции - МУ «Форум» администрации Красноармейского района и МУП «Метроэлектротранс».
«Новогодний трамвай желаний» - одно из многочисленных праздничных мероприятий, включенных в общегородскую программу. Сегодня, 28 декабря, на площади Павших борцов начинаются ежедневные предновогодние гуляния, главными событиями дня станут открытие резиденции Деда Мороза, гастрономическая ярмарка и шоу «Мотохоровод». В ночь с 31 декабря на 1 января у главной елки Волгограда волгоградцам и гостям города будет представлена праздничная программа «Лаборатория новогодних чудес». Со 2 по 7 января здесь ежедневно будут организованы шоу-программы, посвященные новогодним путешествиям по разным странам мира: Японии, Голландии, Италии, Франции, Китая, Кубы и, конечно же, России. 5 января для самых смелых и талантливых впервые состоится открытый народный караоке-конкурс «Будь VGолосе #С песней теплее». 5 января на главной площади города пройдет фестиваль арт-скульптур «Снеговик – 2019». 6 января здесь же начнутся Зимние спортивные игры «#Вместе теплее».
Полная программа праздничных новогодних и рождественских мероприятий, а также интерактивная-карта, которая поможет горожанам сориентироваться во всем разнообразии праздничных торжеств, размещена на официальном сайте администрации Волгограда: http://www.volgadmin.ru.
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