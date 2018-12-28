Четверо молодых людей 18-и и 22-х лет попали в больницу в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 22-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На «встречке» он врезался в ехавший по своей полосе малотоннажный грузовик «Митсубиси Кантер».
Происшествия 28.12.2018 10:24
1970 0
28.12.2018 10:24
Четверо молодых людей 18-и и 22-х лет попали в больницу в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 22-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На «встречке» он врезался в ехавший по своей полосе малотоннажный грузовик «Митсубиси Кантер».
Четверо молодых людей 18-и и 22-х лет попали в больницу в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 22-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На «встречке» он врезался в ехавший по своей полосе малотоннажный грузовик «Митсубиси Кантер».
Пострадали водитель «Лады», а также его пассажиры: 18-летняя девушка и два парня — ее ровесники.
Реклама
Популярное по теме
24.12.2018 10:56
20877 32
10.12.2018 22:44
16099 0
07.12.2018 09:29
10415 11
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)28.12.2018 11:26
Происшествия 28.12.2018 11:26
4125 4 Обсудить
Безработная из Волгограда надолго запомнит предновогоднюю поездку в Москву28.12.2018 11:17
Происшествия 28.12.2018 11:17
2233 5 Обсудить
На трассе Волгоградской области пенсионерка погибла под колесами "ГАЗели"28.12.2018 10:12
Происшествия 28.12.2018 10:12
336 Обсудить
В Волгограде за кражу недорогого смартфона женщине грозит до 5 лет тюрьмы28.12.2018 10:03
Происшествия 28.12.2018 10:03
349 5 Обсудить
В Волгограде задержали малолетних разбойников с ножом и молотком27.12.2018 12:40
Происшествия 27.12.2018 12:40
3480 18 Обсудить
В Волгоградской области пьяный отчим убил 7-летнего пасынка27.12.2018 11:13
Происшествия 27.12.2018 11:13
5796 7 Обсудить
В Волгограде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и пытался скрыться27.12.2018 10:40
Происшествия 27.12.2018 10:40
8879 5 Обсудить
В ДТП с легковушкой и большегрузом на трассе Волгоградской области пострадали две женщины27.12.2018 10:32
Происшествия 27.12.2018 10:32
2390 0 Обсудить
В Волгограде мошенник специализировался на изготовлении мебели-"невидимки"26.12.2018 14:22
Происшествия 26.12.2018 14:22
3626 5 Обсудить
В Волгоградской области полицейские накрыли нарколаборатории26.12.2018 11:48
Происшествия 26.12.2018 11:48
2410 0 Обсудить
В Волгоградской области пассажирка машины попала в больницу после "тройного удара"26.12.2018 10:41
Происшествия 26.12.2018 10:41
607 0 Обсудить
В Волгограде водитель сбил 14-летнего ребенка26.12.2018 10:17
Происшествия 26.12.2018 10:17
1530 1 Обсудить
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» ограничили движение грузовиков26.12.2018 09:56
Происшествия 26.12.2018 09:56
1038 2 Обсудить
В Волгоградской области двое подельников хоронили тела своих жертв в доме25.12.2018 14:58
Происшествия 25.12.2018 14:58
5804 2 Обсудить
В Волгограде ради выпивки мужчина украл деньги и кольцо25.12.2018 13:28
Происшествия 25.12.2018 13:28
816 0 Обсудить
Реклама