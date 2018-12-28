

Четверо молодых людей 18-и и 22-х лет попали в больницу в результате аварии на трассе Р-22 «Каспий» в Михайловском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, 22-летний водитель «Лада Приора» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. На «встречке» он врезался в ехавший по своей полосе малотоннажный грузовик «Митсубиси Кантер».

Пострадали водитель «Лады», а также его пассажиры: 18-летняя девушка и два парня — ее ровесники.