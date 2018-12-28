Происшествия

На трассе Волгоградской области пенсионерка погибла под колесами "ГАЗели"

Происшествия 28.12.2018 10:12
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28.12.2018 10:12


83-летняя женщина погибла под колесами «Газели» в Калачевском районе на трассе «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, женщина переходила дорогу не на пешеходном переходе и на ее одежде не было светоотражающих элементов. Трагедия случилась рано утром -  в 6:15. Женщина от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи.

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