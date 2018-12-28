

41-летняя безработная женщина задержана полицейскими по подозрению в краже. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемая украла смартфон у своего знакомого.

Женщина в преступлении созналась. Рассказала, что гаджет хотела сдать в ломбард, но не успела. А похитила телефон, когда ее знакомый был у нее в гостях.

Теперь за кражу смартфона, который стоит около 8 тысяч рублей, задержанной грозит до 5 лет тюрьмы.