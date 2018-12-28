Волгоградские налоговики одарили подшефный детский дом новогодними подарками

Общество 28.12.2018 09:18
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28.12.2018 09:18
Сотрудники налоговой службы устроили для воспитанников подшефного "Новоаннинского санаторного детского дома" настоящий праздник в преддверии Нового года, сообщает ИА "Высота 102". Каждый ребенок получил от Снегурочки и Деда Мороза именно тот подарок, который хотел.
В роли сказочных персонажей выступили сотрудники налоговой службы, которые вот уже более 12 лет являются добрыми друзьями этого детского дома.
Поздравить ребят с наступающим Новым годом и Рождеством приехал и руководитель УФНС по региону Роман Иванов. Он вручил индивидуальный подарок - наручные часы - Богданову Андрею. По доброй традиции не обошлось без коллективного фото на память, веселого хоровода у елки и чаепития в кругу друзей.
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