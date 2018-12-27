В Волгограде чиновники озаботились сохранностью символа качинского училища





Границы территории вокруг памятника «МИГ-21» на улице Качинцев очертили в комитете охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приказ председателя комитета Алексея Ломова, ведомство также установило режимы использования монумента. Рядом с истребителем запрещено какое-либо строительство и проведение земляных работ, за исключением тех, которые нацелены на сохранение памятника. «Миг-21», расположенный у ворот бывшего Качинского училища, является объектом культурного наследия регионального значения.

Между тем, общественники не раз били тревогу, призывая власти спасти памятник «Миг-21» от окончательного разрушения . Еще в начале 2017 года в редакцию ИА «Высота 102» обращался ветеран авиации, полковник в отставке Анатолий Топчиев. Выпускник легендарного Качинского училища рассказал, что уже несколько лет ведет безрезультатную переписку с чиновниками с призывом отремонтировать самолет. «Каждый год памятник приходит все в большее запустение: постамент рассыпается, мраморные плиты – изрезаны морщинами, местами откололись. Самолет изнутри начинает съедать ржавчина, фюзеляж давно не покрывали свежей краской», - сетовал полковник, глядя на обветшалый памятник.

На прошлой неделе в ходе пресс-конференции президента России главный редактор МАУ «Информационное агентство Волгограда» Евгений Князев задал Владимиру Путину вопрос о Качинском училище. Он поинтересовался у лидера страны, планируется ли восстановить легендарную «Качу». Путин ответил, что посоветуется с Министерством обороны. «Надо посмотреть, что там можно сделать для того, чтобы не только помнить, но, может быть, и оставшиеся элементы традиции не были утрачены», - коротко пояснил президент.

Напомним, Качинское училище, созданное в 1910 году, было расформировано в 1998 году. Памятник в виде самолета «МИГ-21» был установлен у ворот в здание училища в 1973 году. На гранитной плите монумента высечены имена 128 Героев Советского Союза, защищавших Сталинград, 76 из которых были летчиками.



