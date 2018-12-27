Волгоградцы «вытягивают» на своих плечах жилищное строительство

Аналитика 27.12.2018 14:15
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27.12.2018 14:15
В Волгоградской области с начала года до 1 декабря введено в эксплуатацию около 450 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете строительства Волгоградской области, при этом около 200 тысяч квадратных метров – это многоквартирные дома, большая часть – 250 тыс.кв.м. относится на долю индивидуального жилищного строительства. Больше всего многоквартирных домов было построено в Волгограде – 257 тыс.кв.м. Из них 182 тыс.кв.м. – это многоквартирные дома, а почти 75 тысяч – индивидуальные дома. В Волжском другая тенденция. Здесь из 15,6 тыс.кв.м. построенного жилья приходится на личные домовладения 10,2 тыс.кв.м. В некоторых городах Волгоградской области, например, в Урюпинске, Фролово и Михайловке в этом году не было построено ни одного многоквартирного дома.
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