Аналитика

В Волгоградской области более 70 тысяч человек встретят новый год без работы

Аналитика 27.12.2018 12:40
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27.12.2018 12:40


В Волгоградской области 72,6 тысяч человек имеют статус безработных. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, по последним данным всего численность рабочей силы в регионе составляет 1 миллион 296 тысяч человек, из них занятыми являются 1 миллион 224 тысячи человек. Уровень безработицы в Волгоградской области – 5,6%. Это средний показатель в ЮФО. Самый высокий уровень безработицы в Адыгее – 8,4%, на втором месте Калмыкия – 8,2%. В Астраханской области этот показатель также выше, чем в Волгоградской области – 7,5%. Самый низкий уровень безработицы в Севастополе – 3,9%. 

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