Общество

У мусорного регоператора Волгоградской области «отобрали» полигон

Общество 27.12.2018 12:02
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27.12.2018 12:02


Арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил исковое заявление администрации Среднеахтубинского района к ООО «Управление отходами-Волгоград» об обязании вернуть земельный участок, который компания получила для организации полигона твердо-бытовых отходов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение суда, участок площадью около 500 тысяч квадратных метров находится на расстоянии около 5 километров от поселка Звездный и был передан в аренду ООО «Управление отходами-Волгоград» в мае 2011 года. Срок аренды закончился еще в 2016 году и администрация района летом 2017 года потребовала от компании освободить участок и вернуть его в том состоянии, в котором он и был получен. Однако до сих пор этого сделано не было. Теперь ООО «Управление отходами-Волгоград», которое с 1 января приступает к работе в статусе регионального оператора в Волгоградской области, обязано это будет сделать по решению суда. 

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