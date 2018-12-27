В Волгограде водитель «Мерседеса» сбил пешехода и пытался скрыться

37-летний мужчина с ушибами в результате наезда автомобиля был госпитализирован в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне днем во дворе дома на улице Пельше в Краснооктябрьском районе пешехода сбил «Мерседес Бенц С 500». 26-летний водитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники ДПС.
Происшествия 27.12.2018 10:40
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27.12.2018 10:40
37-летний мужчина с ушибами в результате наезда автомобиля был госпитализирован в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне днем во дворе дома на улице Пельше в Краснооктябрьском районе пешехода сбил «Мерседес Бенц С 500». 26-летний водитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники ДПС.
37-летний мужчина с ушибами в результате наезда автомобиля был госпитализирован в больницу. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, накануне днем во дворе дома на улице Пельше в Краснооктябрьском районе пешехода сбил «Мерседес Бенц С 500». 26-летний водитель пытался скрыться с места аварии, но его задержали сотрудники ДПС.
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