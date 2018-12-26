Здравоохранение 26.12.2018 16:54
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26.12.2018 16:54
Назначен новый главный врач Волгоградского областного клинического наркологического диспансера, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального комитета здравоохранения, должность получила Лариса Бубнова, которая сменила Лиану Орешкину в этой должности. Лариса Бубнова на протяжении многих лет работала в учреждении заместителем главного врача по медицинской части, а затем психиатром-наркологом.
Перед новым руководителем поставлена задача по повышению качества оказываемой медицинской помощи, а также - по улучшению показателей эффективности деятельности медучреждения. В частности, предстоит навести порядок в финансово-хозяйственной деятельности, устранить кадровый дефицит, принять меры по улучшению материально-технического состояния.
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