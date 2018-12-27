«Высота 102»ТВ: В Волгограде полицейские и автомобилисты помечтали о будущем

Аналитика 26.12.2018 20:05
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26.12.2018 20:05
В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: «единороссы» позаботятся о рейтинге, полицейские и автомобилисты помечтали о будущем, особый контроль за продажей пиротехники и другие темы дня.
Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
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