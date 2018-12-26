Общество

На трассе в соседней с Волгоградской областью наладилось движение

Общество 26.12.2018 15:57
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26.12.2018 15:57


В Саратовской области на трассе Р-228 снято ограничение для большегрузов. Ранее фуры останавливали на несколько часов в связи со снегопадом. Как сообщили ИА «Высота 102» в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, в Волгоградской области движение также обеспечено в штатном режиме. Погода улучшилась: снег практически прекратился, но есть сильный ветер, так что дорожники продолжают нести дежурство в усиленном режиме. Сейчас на автодороге  Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград в Волгоградской области работают 22 единицы дорожной техники. На автодороге Р-22 "Каспий", где также был снегопад, - 36 специализированных дорожных машин.

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