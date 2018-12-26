



Лидер реготделения «Единой России» Сергей Горняков удручен тем, что его соратники не спешат записываться в Высшую партийную школу. Своими эмоциями с коллегами секретарь реготделения партии поделился сегодня на заседании регионального политсовета «ЕР», сообщает ИА «Высота 102».

Набор в проект Высшей партийной школы под названием «Политический лидер» проводится с 7 по 28 декабря. На сегодняшний день от Волгоградской области заявки подали 40 представителей области. Участвовать могут как члены партии, ее сторонники, так и просто единомышленники в возрасте от 20 до 50 лет. Еще одно условие – наличие рекомендации от двух депутатов-единороссов или представителей партийных органов.

В других регионах, по словам Горнякова, в проект «Политический лидер» записываются гораздо охотнее. Между тем, как обмолвился Горняков, участники обучающего модуля имеют шанс составить достойную смену депутатам областной и даже Государственной дум, а также войти в костяк кадрового резерва политической силы страны.

«Очень обидно, когда есть ресурс и его не используют. Я был на одном совещании по развитию местного самоуправления на площадке Совета муниципальных образований России. Там есть один проект, который на 90% использует Татарстан. Все деньги, которые были, они выбирали. Все остальные, такое впечатление, что находятся за пределами Российской федерации. Точно также и здесь. Будут обучающие семинары, это инструмент продвижения по карьерной, политической лестнице. Ну, что мы его не используем?», - попытался расшевелить коллег Горняков.

Одним призывом главный единоросс области не ограничился. Каждый член политсовета (всего их порядка 90) через два дня должен отчитаться перед Горняковым о том, что записал как минимум одного человека на «курсы повышения квалификации». За себя Сергею Горнякову переживать не приходится – 50-летний рубеж он уже преодолел. Порадовали секретаря реготделения партии депутаты Волгоградской гордумы. На фоне «сонного царства» они демонстрируют активность. Депутаты Волоцков и Гимбатов, к примеру, по словам Горнякова, в школу уже записались. «Дышат в затылок», - не упустил возможность отпустить шутку глава Волгограда Виталий Лихачев. Его в слушатели партийной школы тоже уже не возьмут – в феврале ему исполнится 55.

Напомним, о создании Высшей партийной школы было объявлено на съезде «Единой России» 7 декабря текущего года. На ее базе будет реализовано четыре учебных модуля: «Политический лидер», «Партийный организатор», «Политический менеджер» и модуль по повышению квалификации работников партийного аппарата. В Генсовете «ЕР» подчеркнули, что по ряду партийных должностей обучение будет являться обязательным условием.



