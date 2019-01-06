Самыми народными рубриками ИА «Высота 102» в 2018 году, без сомнения, можно считать публикации, объединенные двумя темами – «Доска позора» и «Похвальный лист». Сразу скажем: в прошедшем году больше везло с «антигероями», чем с героями – тех людей, чьи поступки вызывали восхищение и уважение.

А вот рубрика «Доска позора» без тем долго не «простаивала». В 2018 году мы опубликовали около сотни материалов, темы которых подсказывали вы, наши читатели, столкнувшись с бездействием и безразличием властей в решении проблем граждан. Разбитые дороги, прохудившиеся крыши, переполненные мусорки – все это давало повод для журналистов ИА «Высота 102» обратиться в адрес тех, кто допустил такое безобразие.

И надо сказать, что нередко проблемы читателей информагентства решались именно после публикации критических материалов в рубрике «Доска позора». Например, чиновники Краснослободска признали ветхий дом жительницы этого города пригодным для проживания, даже не проведя обследования строения. Но вмешалась прокуратура и обязала чиновников устранить допущенные нарушения.









В этом же городе местные коммунальщики быстро убрали свалку после того, как фотографии живописной мусорки были опубликованы на сайте ИА «Высота 102».









А в Волгограде работникам ООО «УК Ворошиловского района» пришлось все-таки убраться на крыше дома №16 по ул. Ким. Там коммунальщики оставили горы строительного мусора – кирпичи и куски шифера, которые пикировали на прохожих и припаркованные автомобили. В УК долго не хотели признавать наличие строительных отходов на крыше, пока местные жители не сняли это безобразие на фото и видео. Лишь после этого коммунальщики с помощью спецтехники все это спустили на землю.















Эта же управляющая компания привела в порядок и территорию около трамвайной остановки "Моздокская" в Ворошиловском районе Волгограда. Но только после того, как в рубрике "Доска позора" появились фотографии переполненных контейнеров.













После публикации в рубрике "Доска позора" исправились и в УК "Ренесанс". Во дворе между домами №№39 и 41 по ул. Космонавтов в Дзержинском районе Волгограда была построена опасная детская площадка - качели и горки коммунальщики поставили прямо на бетонные "блины". Родители боялись разрешать детям подходить близко к площадке из-за опасности получения травм. Но теперь и взрослые, и детишки с радостью проводят здесь время.













Прибрались на контейнерной площадке и в УК "Жилэксперт" после того, как фотографии переполненной мусорки на ул. Штеменко в Краснооктябрьском районе Волгограда появились на сайте информагентства.













Но, к сожалению, положительного эффекта от публикаций в рубрике "Доска позора" удавалось достигнуть не всегда. Впрочем, опускать рук не стоит и надо по-прежнему призывать к ответу тех, кто плохо выполняет свою работу. Ведь, как известно, под лежачий камень вода не течет.