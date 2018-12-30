Волгоград - 2018: чем запомнится уходящий год

Аналитика 30.12.2018 05:01
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30.12.2018 05:01
В 2018-м году в Волгограде произошли события как местного уровня, так и мирового масштаба. В топе были, как всегда, новости и радостные, и невеселые. Чем запомнятся прошедшие 12 месяцев - в обзоре ИА «Высота 102».
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