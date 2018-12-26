Депутат Госдумы от Волгоградской области Плотников знает, как поднять рейтинг «Единой России»











О пенсиях, низком рейтинге «Единой России» и лишних дискуссиях в парламенте сегодня поведал своим волгоградским коллегам депутат Госдумы Владимир Плотников. Парламентарий выступил на заседании регионального политсовета партии, сообщает ИА «Высота 102». В своей речи он коснулся темы увеличения пенсионного возраста и влияния соответствующего решения Госдумы на авторитет партии. «Необходимо принимать непопулярные решения. Наша партия осознанно пошла на это. Была принята пенсионная реформа - очень чувствительная тема. На съезде («Единой России» 7-8 декабря, - прим.ред.) эта обеспокоенность звучала. Без паники, но очень ответственно партия должна внести коррективы в свою работу и поправить рейтинг, который несколько упал», - констатировал депутат.

Прежде всего, по словам Плотникова, поправлять ситуацию реальными делами нужно в тех регионах, которые готовятся к выборам. Как известно, Волгоградскую область в 2019 году ожидают выборы губернатора и депутатов областной думы. Российский парламентарий беспокоится за то, чтобы «Единая Россия» сохранила свое политическое лидерство в областном заксобрании. «Когда есть стабильность у власти, можно решать вопросы. А когда выбирается много… Мы понимаем демократические процессы…. Когда выбирается много людей даже на уровне облдумы из других партий, то идут такие дискуссии, когда меньше времени остается на конкретные важные дела», - считает Владимир Плотников.

Отдельно депутат Госдумы остановился на ситуации в экономике России, которая также может повлиять на волеизъявление граждан. «Мы наблюдаем, как за последние 10 дней упала цена на нефть, как поднимается курс доллара, как с нового года будут новые вызовы, связанные с тем, что тарифы на ЖКХ чуть-чуть увеличатся, ТБО (утверждены тарифы на вывоз мусора, - прим. ред.), НДС и все прочее. К чему это может привести? К тому, что не растут пенсии и зарплаты, и это может сказаться на настроениях людей. Это наша задача и наша реакция должна быть соответствующей. Надо спокойно, ровно, встречаясь с людьми, объяснять позицию», - обратился к однопартийцам представитель нижней палаты парламента страны.

Коснулся Владимир Плотников и темы развития сельских территорий, которая является политически важной задачей для всей страны. «Селяне приходят на выборы, обеспечивают явку и очень дружно голосуют и за президента, и за «Единую Россию». Поэтому должна быть новая государственная программа по развитию сельских территорий и национальный проект. Нужно помочь крестьянам, тем, кто живет и работает в селе», - заключил депутат.

Справка. Владимир Плотников – депутат Государственной думы по Михайловскому одномандатному округу Волгоградской области, первый зампредседателя комитета по аграрным вопросам. Впервые был избран в российский парламент в 2003 году. На его счету – пять созывов Государственной думы. С 2009 по 2014 годы являлся членом Совета федерации ФС РФ. Кандидат сельскохозяйственных наук, доктор экономических наук, Почетный профессор Волгоградского государственного аграрного университета.







