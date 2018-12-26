Происшествия

В Волгограде мошенник специализировался на изготовлении мебели-"невидимки"

Происшествия 26.12.2018 14:22
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26.12.2018 14:22


28-летнего безработного мужчину по подозрению в мошенничестве задержали в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, мужчина взял 150 тысяч рублей за изготовление мебели — при этом работу так и не выполнил. 
Потерпевшая — жительница Ворошиловского района - заказала новую мебель в интернете. Подозреваемый заявку на работу принял, а также взял предоплату. А потом он пропал и перестал отвечать на звонки. 
Свою вину мужчина  признал. И рассказал, что изготовлением мебели никогда не занимался, а просто решил получить «легкие деньги». 
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Кроме того, полицейские установили, что от действий лже-мастера пострадали уже шесть человек. Поэтому полную сумму ущерба пока прогнозировать рано.

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