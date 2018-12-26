Спорт

"Не могут без Пафоса": Футболисты волгоградского «Ротора» проведут тренировку на Кипре

Спорт 26.12.2018 13:29
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26.12.2018 13:29


Две недели тренировки волгоградского клуба «Ротор» в городе Пафос на острове Кипр обойдутся бюджету более чем в 4,6  миллиона рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, заказаны услуги отеля «King Evelthon» со 2 по 22 февраля 2019 годаа. В комплект услуг, которые получит команда из 37 человек, входят трнсферы из аэропорта в отель и обратно, трансферы на все игры кубка ФНЛ, трансферы на 2 тренировки в день, 3-разовое питание в отдельном крыле ресторана, аренда футбольного поля с хорошим натуральным покрытием, комната для массажа, услуги оздоровительного комплекса с сауной и джакузи, русскоговорящий представитель и т.д. 
Напомним, футболисты волгоградского клуба «Ротор» традиционно в феврале уезжают на Кипр. Не поменяло их планы и провальное выступление по итогам первой части сезона ФНЛ. Напомним, клуб занял 15-е место, остановившись в шаге от так называемой зоны вылета. Главный тренер Роберт Евдокимов был отправлен в отставку. Сейчас три игрока команды уже покинули клуб, на их место «приглядывают» других спортсменов. Между тем, многие волгоградские болельщики ждут, когда руководство клуба выполнит свои обещания и рекомендации региональных властей брать в команду воспитанников местного футбола. 
Фото сайта отеля «King Evelthon» .

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