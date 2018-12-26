В Волгоградской области полицейские накрыли нарколаборатории





Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области, Отделов МВД России по Ленинскому и Светлоярскому районам при силовой поддержке бойцов полицейского спецподразделения задержали двоих жителей региона, подозреваемых в изготовлении и дальнейшем сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области,

в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе осмотра подвальных помещений, расположенных в домовладениях двоих знакомых между собой ранее судимых 31-летнего жителя Ленинского района и 40-летнего жителя Светлоярского района, оперативники обнаружили лаборатории по производству марихуаны. Помещения были оборудованы специальными приспособлениями, освещением и вентиляцией для выращивания растения конопли и дальнейшей ее переработки. В результате обысков полицейские обнаружили и в совокупности у обоих подозреваемых изъяли более 3 кг. приготовленной к сбыту марихуаны, около 2 кг. семян конопли, приспособления приготовления наркотиков, удобрения и более 140 тысяч рублей. Подозреваемые сознались в содеянном. В отношении них избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», ч.4 ст. 228.1 УК РФ – «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». За содеянное подозреваемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



