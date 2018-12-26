В Волгограде тружеников «невидимого фронта» наградили за ЧМ-2018





Их служба на первый взгляд как будто не видна, но чемпионат мира по футболу в Волгограде прошел блестяще, благодаря и их работе. Они без устали подметали улицы, собирали тонны мусора, перевозили сотни тысяч пассажиров общественного транспорта. Тружеников городских служб, которые ударно поработали в дни мундиаля, накануне пригласили в Волгоградский музыкальный театр, сообщает ИА «Высота 102». Глава Волгограда Виталий Лихачев вручил каждому из них памятные знаки губернатора Волгоградской области «За участие в проведении чемпионата мира по футболу». Именных наград удостоились уборщики МБУ «ЖКХ» районов города, водители трамваев «Метроэлектронса», автобусов МУП «ПАТП №7», слесари коммунальных предприятий. Также медали вручили руководителям волгоградских предприятий и учреждений, которые внесли свой вклад в проведение мирового футбольного первенства.









Встречу приурочили к подведению итогов 2018 года. Без сомнения, чемпионат мира стал его главным событием. Яркий интернациональный праздник навсегда останется в памяти горожан. Как запомнится и то, с каким радушием мы встретили гостей из далеких заморских стран. Обладатели памятных знаков со всей ответственностью могут заявить: «Я был частью этого безумного карнавала и сделал все, чтобы мой город выглядел достойно».



