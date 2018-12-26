«Ростелеком» завершил проект по подключению медицинских учреждений Волгоградской области к интернету





«Ростелеком» в Волгоградской области завершил строительство оптической сети для 159 медицинских учреждений. Работы проводились в рамках государственного контракта с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и реализованы в срок. Общая протяженность проложенного специалистами компании кабеля составила 1788 км, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

Завершение проекта по созданию цифровой инфраструктуры позволит медицинским организациям использовать возможности телемедицины, а также даст возможность подключения к Единой государственной информационной системе здравоохранения (ЕГИСЗ). Все это в свою очередь повысит качество и скорость оказания медицинских услуг населению.

«Расширение цифровых возможностей больниц и поликлиник, создание для них современных оптических сетей – это работа на благо жителей региона. Именно поэтому было важно успешно выполнить поставленную перед нами задачу, чтобы в кратчайшие сроки каждый нуждающийся мог получить современную и качественную медицинскую помощь», — комментирует директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Пулинец.

По словам председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев, завершение проекта «Ростелекомом» – это еще один важный этап развития здравоохранения региона. Важно, что современные цифровые технологии теперь стали доступнее врачам сельской местности.

Построенные национальным оператором связи оптоволоконные сети будут обеспечивать доступ медучреждений в интернет, а также высокую скорость обмена данными между всеми участниками системы ЕГИСЗ, что позволит оптимизировать все этапы лечения: от обращения больного в поликлинику и получения медпрепаратов по месту жительства до проведения консультаций специалистами федеральных организаций здравоохранения и назначения самых передовых и технологичных видов помощи.



