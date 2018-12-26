Авария с участие трех машин произошла накануне в Суровикинском районе на 130 километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, 30-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-2112». От удара «двенадцатую» отбросило в стоящий большегруз «МАЗ-4370». В результате этой аварии в больницу попала 56-летняя пассажирка «двенадцатой».
Происшествия 26.12.2018 10:41
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26.12.2018 10:41
Авария с участие трех машин произошла накануне в Суровикинском районе на 130 километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, 30-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-2112». От удара «двенадцатую» отбросило в стоящий большегруз «МАЗ-4370». В результате этой аварии в больницу попала 56-летняя пассажирка «двенадцатой».
Авария с участие трех машин произошла накануне в Суровикинском районе на 130 километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе регионального главка МВД, 30-летний водитель «ВАЗ-21102» не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль «ВАЗ-2112». От удара «двенадцатую» отбросило в стоящий большегруз «МАЗ-4370». В результате этой аварии в больницу попала 56-летняя пассажирка «двенадцатой».
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