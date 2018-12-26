Происшествия

В Волгограде водитель сбил 14-летнего ребенка

Происшествия 26.12.2018 10:17
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26.12.2018 10:17


14-летняя девочка с травмами после ДТП  была доставлена в больницу Красноармейского района города. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, девочку сбил 39-летний водитель на автомобиле «Фольксваген Джета». По предварительным данным, ребенок переходил дорогу в неположенном месте на улице Фадеева.

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