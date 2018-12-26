Волгоградцы боятся повторения снегопада пятилетней давности













Напомним, тогда встал общественный транспорт, в результате многие волгоградцы даже не смогли вернуться домой и были вынуждены остаться на ночевки в офисах. Больше всего возмутило горожан то обстоятельство, что городские власти пять лет назад фактически самоустранились от решения возникших проблем и, по сути, бросили волгоградцев на произвол судьбы.







Хочется надеяться, что снежный коллапс пятилетней давности не повторится, а пока можно насладиться сказочными картинами, который принес этот снегопад.

































«Заметает зима, заметает…» - именно так выглядит сегодня Волгоград, который второй день накрывает снегопадом. Но бывает ли зимой много снега? Бывает, вспоминают волгоградцы 11 декабря 2013 года, когда аномальный снегопад фактически остановил жизнь в городе и вызвал «паралич» власти.